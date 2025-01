Rete civica, puntiamo a una coalizione di sinistra senza il Pd

''Per le elezioni regionali puntiamo a una coalizione di sinistra ampia, senza il Pd. Un'area che assieme può arrivare al 15 per cento, buttare via questa possibilità sarebbe un delitto politico''. Lo ha detto Elio Riccarand, di Rete civica, durante la conferenza stampa sulle osservazioni alla bozza del piano regionale dei trasporti.

Riccarand ha aggiunto: ''Abbiamo già aperto un dialogo con tutte le forze di sinistra, le associazioni, i comitati. Questa legislatura si chiude, però, senza una riforma della legge elettorale. Noi siamo contrari alle tre preferenze, perché significa tornare indietro e soprattutto alle cordate''. La consigliera regionale Chiara Minelli (gruppo Pcp) ha aggiunto: ''Se si parla di tre preferenze con alternanza, allora poi possiamo discuterne, ma di tre preferenze con una di genere no.

Perché questo non favorisce la rappresentanza di genere. E' per questo che siamo per la doppia preferenza''.



