Rete civica, "il Piano regionale trasporti è strada e asfalto"

Rete civica ed Europa Verde Vda hanno presentato quest'oggi una serie di osservazioni alla bozza del Piano regionale dei trasporti (Prt), che dovrebbe arrivare in Consiglio regionale, per l'approvazione, entro la fine di questa legislatura.

''Dopo 28 anni - spiega la consigliera regionale Chiara Minelli (gruppo Pcp) - si arriva a un Piano regionale dei trasporti, ma questa versione è molto cambiata rispetto a quella proposta nel 2021. Si tratta di uno stravolgimento completo a cui noi abbiamo presentato numerose osservazioni''. Elio Riccarand lo ha definito ''un piano strada e asfalto, nel quale crescono i chilometri di autostrada, ben 45 in più a scapito per la rete ferroviaria''. Per Riccarand ''rispetto a quello del febbraio del 2021, che poi non è mai stato approvato, in questa nuova versione vengono inseriti sei interventi che contestiamo: il raddoppio del traforo del Monte Bianco, lo smantellamento della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier, il raddoppio autostradale in bassa Valle, il collegamento funiviario Cime bianche oltre al collegamento Brusson-Gressoney-Saint-Jean e l'abbandono definitivo della galleria del Drinc''.

Per Massimiliano Kratter, di Europa Verde, il Piano ''manca di approfondimenti e studi sulla mobilità più sostenibile, sulla mobilità ciclistica e manca uno studio sull'utilizzo dei droni in ambito regionale''.



