Cgil, 'risolvere nodo trasporti per una Vda più attrattiva'

"In Valle d'Aosta è necessario risolvere il nodo della rete dei trasporti per rendere più attrattiva la nostra regione". Lo scrive la Filt Cgil Valle d'Aosta in un documento di otto pagine nel quale "mette nero su bianco tutto ciò che non va nel piano regionale dei trasporti".

Secondo il sindacato, "sono da evidenziare le priorità degli utenti, la sinergia tra le modalità dei trasporti, l'integrazione tariffaria, dando una risposta definitiva alla domanda sempre più crescente di mobilità collettiva". Inoltre "devono essere rafforzati i collegamenti con l'esterno, nell'ottica di una visione globale del trasporto, garantire le coincidenze tra tutti i vettori" e "bisogna arrivare ad un piano sostenibile, ecologico e compatibile: gli utenti userebbero meno l'automobile e i turisti sfrutterebbero appieno tutti i collegamenti". La Filt Cgil "ritiene assolutamente indispensabile la riapertura della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier, 32 chilometri di linea ormai abbandonata a se stessa e vittima di rifiuti e di degrado" e "evidenzia la necessità di inserire nel piano l'infrastruttura Cogne-Acque Fredde mantenendo il collegamento su binari o, in alternativa, un collegamento stradale con servizio a spola, utilizzando veicoli ibridi o mini bus elettrici, attrezzati anche per trasporto biciclette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA