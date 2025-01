Arpa Valle d'Aosta, a Courmayeur nessuna allerta per smog

Se da ieri nella Valle dell'Arve, ai piedi del versante francese del Monte Bianco, è scattata l'allerta rossa per i livelli di polveri Pm10 e biossido d'azoto nell'aria, con interventi mirati a ridurre le concentrazioni di inquinanti, "da noi la situazione è attualmente decisamente migliore: i dati rilevati a Courmayeur-Entrèves in prossimità stradale proprio all'imbocco del tunnel del Monte Bianco, per il Pm10 non superano mai il limite giornaliero. Anche per gli ossidi di azoto, i valori risultano ben al di sotto del limite normativo di 200 microgrammi per metro cubo per ogni media oraria". Lo segnala Arpa Valle d'Aosta sul proprio sito web.

"Siamo nel cuore dell'inverno, un periodo in cui - si legge - particolari condizioni meteorologiche, quali l'inversione termica e l'assenza di vento, possono influenzare pesantemente i livelli di inquinamento atmosferico".

Da notare che "nel corso di quest'ultimo weekend, le condizioni meteo caratterizzate da precipitazioni (pioggia e neve), hanno ridotto ulteriormente i livelli di inquinamento; in particolare i valori di Pm10 si sono attestati da domenica al di sotto di 20 microgrammi per metro cubo (inferiori a metà del valore limite di 50)". A Courmayeur, in centro paese, "dove è in corso una campagna di misura con laboratorio mobile, i valori di Pm10 sono risultati ancora più contenuti, inferiori a 15 microgrammi per metro cubo".

Per i prossimi giorni è previsto un "mantenimento della situazione attuale". Particolare attenzione sarà prestata a valutare "gli effetti prodotti dall'incremento del traffico nel Traforo del Monte Bianco" legato alla temporanea chiusura del traforo stradale del Frejus ai mezzi pesanti, iniziata ieri e terminata stamane.



