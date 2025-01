Trasporti, potenziata la comunicazione su sito Regione Vda

Con un nuovo canale tematico sul sito della Regione Valle d'Aosta è stata potenziata la comunicazione sui trasporti per i cittadini. Lo comunica l'assessorato regionale dei trasporti sottolineando che "nel Defr 2025-2027 è stato definito l'obiettivo prioritario: attivare forme adeguate di diffusione delle informazioni e di acquisizione di segnalazioni da parte dell'utenza nell'ambito dei trasporti".

Il nuovo canale si chiama "trasporti" (link https://trasporti.regione.vda.it/home). E' stato progettato per: "facilitare l'accesso ai contenuti, grazie a un'organizzazione più intuitiva e una maggiore chiarezza delle informazioni; riorganizzare le informazioni per garantire una fruibilità ottimale e rispondere al meglio alle esigenze della comunità; mantenere la mascherina dedicata alla comunicazione diretta con l'assessorato, per raccogliere suggerimenti e segnalazioni sul trasporto pubblico locale; rispondere alle nuove linee guida della Pubblica Amministrazione, che promuovono una comunicazione più chiara e accessibile a tutti i cittadini.

"Creare un canale di comunicazione efficace con i cittadini, fornendo le informazioni e raccogliendo le richieste, è per noi importante per rispondere effettivamente ai bisogni delle persone" spiega l'assessore Luigi Bertschy, aggiungendo: "Non è facile stare al passo con i tempi dei social e non sempre le risposte alle segnalazioni sono tempestive, ma tutte le informazioni che raccogliamo, vengono attentamente valutate e comunicate alle aziende di trasporto su gomma e ferro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA