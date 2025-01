Premio "Piccolo comune amico", candidature entro il 3 marzo

Scadranno il prossimo 3 marzo i termini per presentare le candidature all'edizione 2025 del premio "Piccolo comune amico", promosso dal Codacons "per valorizzare i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti". Il progetto premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. Sono previsti anche premi speciali: "Piccolo aeroporto amico", "Aria, acqua, terra", "Comuni contro il caro energia", "Comuni per la disabilità" e "Comuni per l'apicoltura". Inoltre ci saranno i premi "Il borgo in una foto" e "Giovane imprenditore agricolo". Info: https://codacons.it/premio-piccolo-comune-amico-edizione-2025.





