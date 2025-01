'Pirati' sugli sci a Cervinia, cinque milanesi denunciati

La polizia in servizio sulle piste di Cervinia ha denunciato per omissione di soccorso e lesioni cinque turisti residenti nella provincia di Milano, di età compresa tra i 58 e i 20 anni. Sono accusati di aver investito, il giorno di Natale, una sciatrice francese di 55 anni, che nella caduta ha riportato la frattura di alcune vertebre.

L'incidente è avvenuto sulle piste del comprensorio del Breuil, a 3.000 metri di quota, a fine giornata. La donna stava scendendo assieme al marito e alla figlia, quando è stata travolta. Caduta a terra, ha chiesto aiuto ai cinque sciatori, che non si sono fermati, lasciandola lì. A chiamare i soccorsi è stato il marito che era alcuni metri più avanti. La figlia è però riuscita a fotografare i cinque e i poliziotti grazie alle immagini fornite e agli orari degli ski pass sono riusciti a identificarli e a denunciarli.



