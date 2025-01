Legge elettorale, Aggravi "aspettiamo fatti concreti"

"Vedremo cosa verrà detto giovedì, la situazione non è banale: a oggi ci sono quattro leggi depositate, quindi bisognerà vedere il percorso che pensano di fare. Vedremo la forma, perché oggi come maggioranza ci sono due leggi, una dell'Uv e una del Pd. Ritireranno le leggi? Presenteranno una legge a 19? Dobbiamo capire quello. Noi siamo i depositari di un'altra legge, quindi cercheremo di capire quali elementi che abbiamo posto sul tavolo possono essere recepiti o di interesse. Sulla base della proposta che ha annunciato Lavevaz capiremo al nostro interno come procedere.

Prima di esprimere una posizione vorrei vedere qualcosa di concreto. A oggi noi non abbiamo sposato alcun tipo di proposta".

Così Stefano Aggravi, capogruppo di Rassemblement Valdôtain, dopo l'annuncio di Erik Lavevaz (Uv), presidente della prima Commissione, a riguardo dell'accordo raggiunto nella maggioranza a 19 per una riforma della legge elettorale che introduca le tre preferenze, di cui una di genere.

Lavevaz, proprio per organizzare i lavori su questo tema, alla riunione prevista giovedì prossimo alle 15, ha aggiunto un punto all'ordine del giorno: "Revisione della legge elettorale regionale: organizzazione dei lavori".

Tra gli elementi della proposta di legge di Rv dello scorso ottobre vi è anche l'introduzione di quattro preferenze, di cui una di genere. I cinque consiglieri del gruppo potrebbero essere fondamentali all'attuale maggioranza regionale per avere i 24 voti necessari a varare in via definitiva la riforma elettorale.





