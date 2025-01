Da archeologia a restauro beni, ecco il nuovo Bollettino

Dall'archeologia al recupero del patrimonio, fino all'archeoastronomia: tocca vari settori il nuovo Bollettino della Soprintendenza dei beni culturali della Regione Valle d'Aosta, presentato al Museo archeologico regionale. Ad illustrarlo è stata Laura Montani, soprintendente per i beni e le attività culturali. "E' il bollettino numero 20 - ha spiegato - nonostante sia il ventunesimo che viene pubblicato. L'obiettivo è la divulgazione: contiene numerose informazioni sull'attività svolta nel 2023, utili e utilizzate da più professionisti". Per l'assessore regionale ai beni culturali, Jean Pierre Guichardaz, "è il frutto del lavoro appassionato e meticoloso di chi contribuisce alla tutela del nostro inestimabile patrimonio culturale, un lavoro quotidiano per la sua salvaguardia e valorizzazione". "Ogni articolo - ha aggiunto - svela la bellezza e la complessità dei nostri beni.

Inoltre il Bollettino attraversa varie fasi della storia, a partire da quello relativo all'area megalitica. E' un documento piacevole da consultare, che non guarda solo al passato ma è una proiezione verso il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA