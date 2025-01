'A tutto tondo', un posto di servizio civile universale al Csv

Promuovere lo sviluppo di "un contesto sociale inclusivo dove siano tutelati i diritti di ogni persona, grazie ad azioni di cittadinanza attiva che nascano a partire dalle idee dei giovani". E' questo l'obiettivo di 'A tutto tondo', progetto di servizio civile universale proposto da Volontariato Torino Ets insieme al Csv Vda, che mette a disposizione un posto in Valle d'Aosta per giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone (https://domandaonline.serviziocivile.it). Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14 del 18 febbraio prossimo.

Il volontario che presterà servizio civile al Csv Valle d'Aosta sarà coinvolto in diverse attività di cittadinanza attiva e volontariato. Verranno organizzati incontri di educazione civica nelle scuole e durante la 'Settimana della legalità', campagne comunicative sulla cittadinanza attiva e un campo di volontariato residenziale. Un focus importante sarà dedicato alle attività della Cittadella Bassa Valle di Verrès.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA