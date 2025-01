Trofeo Coni Winter, Valle d'Aosta al quarto posto

La Valle d'Aosta ha raggiunto, per la prima volta, il quarto posto del medagliere della classifica generale del Trofeo Coni Winter 2024, che si è svolto in Abruzzo dal 16 al 19 gennaio, nonostante la mancanza di rappresentanti delle discipline dello snowboard, curling e short track. E' quanto si legge in una nota del Coni Valle d'Aosta al termine della manifestazione a cui hanno preso parte 32 atleti rossoneri delle federazioni sport invernali, sport del ghiaccio e winter triathlon.

"Da evidenziare la strepitosa prestazione della rappresentativa dello sci di fondo - prosegue la nota - che porta a casa ben 4 medaglie. Nella prima giornata di gare argento nella mass start individuale sia maschile che femminile rispettivamente per Andrea Ianniello e per Alenie Benetti. En plein di tutti i partecipanti rossoneri sul podio della staffetta mista del giorno successivo con oro per Andrea Ianniello, Severine Trento, Joel Nicoletta e Alenie Benetti e bronzo per Marco Ianniello, Elody Vittaz, Cedric Donnet e Arline Chabod. Risultato eccelso anche per la staffetta dei triatleti, composta da Cecilie Borbey, Cecilia Cadin, Enea Bortolotti e Mattia Carnesecca, che sono saliti sul gradino più alto del podio della gara di duathlon (corsa e sci di fondo). Buoni risultati anche per gli atleti di sci alpino, hockey e pattinaggio artistico". Durante la cerimonia di chiusura è stato inoltre consegnato il Premio Fair Play maschile al valdostano Joel Nicoletta.

"Sono molto soddisfatto della trasferta - il commento di Jean Dondeynaz, presidente del comitato regionale Coni - e degli ottimi risultati della nostra rappresentativa. Molti importanti risultati a riprova dell'ottimo lavoro che il mondo sportivo valdostano sta facendo". Nel 2025 la manifestazione si svolgerà in Valle d'Aosta.



