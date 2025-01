Nasce 'Maison des Artistes de Bard', gestione a Palinodie

E' stata affidata alla compagnia teatrale valdostana Palinodie la gestione della Maison des Artistes de Bard, nell'ambito del progetto transfrontaliero TransiT (Transizione verso il turismo culturale sostenibile) finanziato dal programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027.

L'assegnazione - si legge in una nota - ha una durata di otto anni e prevede la gestione della programmazione artistica, degli spazi e della ricettività alberghiera all'interno dell'ex Hôtel Stendhal. L'obiettivo è "divenire un centro innovativo per la promozione, la produzione e la fruizione delle arti performative attraverso lo sviluppo di un programma residenziale che sostenga la ricerca e la creazione artistica, con particolare attenzione ai linguaggi innovativi del teatro, della danza, della musica e delle arti interdisciplinari, con un raggio di azione nazionale e internazionale ma capace di legarsi e dialogare profondamente con il territorio locale". Laboratori, spettacoli, incontri rappresentano il fulcro della programmazione artistica, che verrà presentata nelle prossime settimane.

"Questo spazio è al contempo un traguardo e un punto di partenza. Noi siamo artiste, siamo curatrici. Pensiamo le azioni artistiche all'interno di un contesto, proponiamo un discorso.

Creiamo opportunità di bellezza. Palinodie è questo da tredici anni. Gestire un centro di residenza dedicato alla creazione degli spettacoli e destinato a diventare casa per chi si occupa delle arti è un'opportunità enorme" commenta Verdiana Vono, co-direttrice artistica di Palinodie insieme a Stefania Tagliaferri.



