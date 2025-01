La Diocesi di Aosta celebra San Francesco di Sales, patrono del seminario vescovile, dei giornalisti e degli scrittori. In collaborazione con l'Unione cattolica stampa italiana di Aosta, il vescovo Franco Lovignana presiederà la Santa Messa venerdì 24 gennaio alle 18 nel Seminario Vescovile.

"Teologo, dialettico, innovatore nelle forme della comunicazione - si legge in una nota - San Francesco di Sales, (1567-1622), fu anche il primo ad introdurre l'uso di fogli stampati da distribuire nelle case o da affiggere all'ingresso delle chiese per le comunicazioni religiose e di catechesi. Per questi motivi Pio XI nel 1923, lo assunse a 'patrono dei giornalisti'. La sua ricorrenza, il 24 gennaio, è motivo di riflessione per tutta la categoria, credenti e non credenti, sulla necessità che essa rimetta l'etica al centro della professione. Un messaggio di dialogo e pacatezza quanto mai attuale. San Francesco di Sales è stato un 'uomo ponte' che ha testimoniato la sua fede in un contesto ostile: scrisse più di trentamila lettere, predicò in un contesto calvinista, parlò di Dio nei colloqui personali, fondò insieme ad Antonio Favre l'Académie Florimontane ad Annecy per incoraggiare l'approfondimento teologico, filosofico, scientifico e letterario. Scelse come simbolo l'arancio, un sempreverde, che porta fiori e frutti quasi in tutte le stagioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA