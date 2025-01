Giorno della Memoria, ad Aosta incontri e proiezioni

Per celebrare il 'Giorno della Memoria', istituito il 27 gennaio di ogni anno in Italia dalla legge 20 luglio 2000 n. 211 e, a livello internazionale, nel 2005 dall'Onu in occasione del 60/o anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti, il Comune di Aosta ha organizzato degli eventi in accordo con enti e associazioni del territorio.

Il programma prenderà il via venerdì 24 gennaio alle ore 18 nel salone ducale del Municipio con un incontro con lo youtuber e scrittore Matteo Rubboli, che offrirà al pubblico una riflessione sui motivi che lo hanno portato a scrivere un libro sull'Olocausto dal titolo 'Polvere nel vento'. La presentazione sarà moderata da Fabiola Megna e in collaborazione con la sezione valdostana dell'Associazione nazionale ex internati (Anei).

Domenica 26 gennaio, nella Biblioteca 'Ida Désandré' di viale Europa, è in programma un evento che si articolerà in due momenti distinti pensati per bambini e adulti. Dalle 15 alle 17 il laboratorio creativo per bambine e bambini dai sei ai 12 anni 'Storie e vita in punta di matita'. A seguire, dalle 18 alle 20, si terrà una proiezione di cortometraggi per riflettere, attraverso il linguaggio del cinema, sul concetto di rappresentazione e custodia della 'Memoria'.

Tutti gli appuntamenti sono accessibili liberamente e gratuitamente fino a esaurimento posti.



