Chiude ancora via Monte Vodice ad Aosta, "problema esteso"

E' dovuto a un "problema, di vasta portata" che "riguarda la fognatura, e comporterà un intervento esteso per la sua risoluzione definitiva", il nuovo cedimento del manto stradale registrato in via Monte Vodice ad Aosta lo scorso 17 gennaio, dopo la voragine che si era aperta nove giorni prima. Lo segnala in un post il Comune di Aosta. Per questo "via Monte Vodice, nel tratto tra corso Saint-Martin-de-Corléans e via Monte Pasubio, e via Monte Pasubio (lato Ovest) sono state nuovamente chiuse alla circolazione".

Per "consentire la circolazione esclusivamente dei residenti e dei titolari delle attività commerciali è stato istituito il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l'intersezione e la rotatoria di corso Saint-Martin-de-Corléans e via Monte Pasubio, e nel tratto compreso tra via Monte Pasubio e via Battisti. Inoltre, è stata istituita anche l'inversione di via Battisti". Al momento sul posto "sta lavorando un'impresa per scavare il terreno, pompare l'acqua e raggiungere la rete fognaria a cinque metri di profondità".

Dopo la voragine dell'8 gennaio, la strada era stata riaperta il giorno 16, dopo l'intervento di sostituzione di un tratto dell'acquedotto e una prima riparazione alla rete fognaria. A seguito del cedimento registrato il giorno seguente, venerdì scorso, era stata installata una placca per coprire temporaneamente la buca e consentire il traffico.. Oggi sono scattati nuovi rilievi che hanno fatto emergere la problematica.





