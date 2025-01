'Bollino azzurro' per il reparto di urologia del Parini

L'ospedale Parini di Aosta ha ottenuto anche quest'anno il "Bollino azzurro" d'eccellenza per l'urologia valdostana. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione Onda Ets per i servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con focus sul tumore della prostata e sulle complicanze funzionali postchirurgiche. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta.

"Questo riconoscimento - commenta il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Uberti - conferma il percorso di potenziamento del nostro reparto di Urologia. Gli importanti investimenti da parte dell'Azienda nell'acquisto di nuove attrezzature di punta hanno impresso un forte impulso quantitativo e qualitativo dell'attività operatoria e dei servizi al paziente". "Essere annoverati tra le eccellenze ospedaliere per l'approccio innovativo e multidisciplinare dei nostri servizi - aggiunge Emanuele Castelli, direttore della struttura complessa - testimonia il nostro impegno costante nel migliorare la presa in carico e la qualità della vita dei pazienti che affrontano questo complesso e delicato percorso di cura. Abbiamo a disposizione tecnologie all'avanguardia per eseguire interventi con un approccio mininvasivo che assicura i migliori risultati funzionali. Inoltre abbiamo sviluppato percorsi riabilitativi specifici per affrontare problematiche come la continenza urinaria e la funzione sessuale, due aspetti che possono influire negativamente sulla sfera personale e sociale dei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale".

Infine l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi: "Questo premio evidenzia l'impegno continuo che stiamo cercando per un costante miglioramento anche nella qualità delle cure e della vita dei pazienti valdostani, grazie all'adozione di tecniche chirurgiche avanzate e percorsi di riabilitazione innovativi.

Tutto ciò con l'obiettivo di offrire un'assistenza di qualità alla nostra comunità".



