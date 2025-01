Rassemblement valdotain 'cambiare prospettiva per salvare aeroporto'

"Per garantire un futuro allo scalo di Aosta è necessario un cambio di prospettiva. Una possibile strategia potrebbe essere quella della specializzazione nell'aviazione privata, che offre flessibilità e servizi personalizzati. Parallelamente, il coinvolgimento di investitori privati attraverso collaborazioni pubblico-privato potrebbe fornire le risorse necessarie per miglioramenti infrastrutturali e un piano di sviluppo sostenibile". Lo sostiene Rassemblement valdotain in un dossier dedicato all'aeroporto 'Corrado Gex' di Aosta.

"Le statistiche mostrano una crescita record del traffico aereo in Italia - scrive Yulia Yuzvikova, responsabile Commissione 'Infrastrutture e Trasporti' di Rv - con un aumento del 20% nel 2023 rispetto al 2022 con la vera e propria rivincita di alcuni piccoli aeroporti. Tuttavia, questa ripresa non ha coinvolto tutti gli aeroporti. Scali come quello di Aosta, con un bacino di utenza limitato e costi fissi elevati, faticano a mantenersi economicamente sostenibili. La sua sopravvivenza dipende dalla capacità di promuovere lo scalo, razionalizzare i costi e individuare target specifici. L'uso di fondi pubblici deve essere finalizzato a lungo termine, puntando sulla sostenibilità. Con una visione chiara, anche uno scalo di piccole dimensioni può diventare un elemento chiave per lo sviluppo economico e la mobilità della Valle d'Aosta".



