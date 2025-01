Nel Grand Combin Settimana della legalità e cittadinanza

"Promuovere un percorso educativo per sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole, partendo dalla scuola. Accompagnare i giovani verso scelte responsabili e riflessive, inserendosi in un processo di apprendimento continuo. Educare alla cittadinanza significa aiutare le nuove generazioni a sviluppare il pensiero critico, essenziale per vivere come cittadini responsabili e partecipi". Così l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, presenta la "Settimana della legalità e della cittadinanza Grand Combin-Una Settimana alternAttiva per l'ambiente, la cittadinanza, l'inclusione" in programma fino a sabato 25 gennaio e che vede protagonista la scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica Grand Combin.

Numerose iniziative saranno proposte agli alunni in orario scolastico: questa mattina è in programma l'intervento del deputato Franco Manes, riservato alle classi terze, con la finalità di riflettere sul senso di responsabilità e di cittadinanza; da lunedì 20 gennaio prenderanno il via numerose attività laboratoriali in tema di tutela del territorio e sicurezza in montagna, cambiamenti climatici, inclusione, primo soccorso, educazione alimentare, intelligenza artificiale, tradizione folkloristica locale con l'intento di approfondire concetti chiave relativi a bullismo, violenza domestica e mafia; inoltre, mercoledì 22 gennaio alle 17.30 all'auditorium di Variney avrà luogo la premiazione dell'elaborato vincitore del progetto "Per fare la Differenziata" a cui seguirà l'inaugurazione della mostra nella sede dell'Unité.



