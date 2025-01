Italia Polo Challenge a Courmayeur, vince US Assn

Benvenuti nella 'Polomania' di Courmayeur, dove il Monte Bianco è sovrano, lo sci anche, ma la curiosità per il 'rugby a cavallo', il Polo, merita almeno un posto a corte. Se già la sfilata di apertura di martedì scorso aveva dato l'idea di grande partecipazione da parte di Courmayeur, dei turisti e di appassionati di sport equestri provenienti dalla regione, dal vicino Piemonte e non solo, poi le partite dell'Italia Polo Challenge hanno dato una conferma della 'Polomania' valdostana. Non c'è stato giorno in cui - nonostante le temperature sotto zero - la tribuna del centro sportivo di Entreves non sia stata sold out. E bello il gesto degli organizzatori, Adriano Motta e Pato Rattagan di The Chukker Company, che hanno deciso di piazzare diversi 'funghi' scaldanti sulle tribune, sulle quali il tifo per Courmayeur ha assunto toni calcistici a ogni gol.

Tutto ciò assieme all'entusiasmo per lo spettacolo di Polo internazionale offerto dai giocatori di sei paesi diversi che si è specchiato nel pieno di gente anche nell'area Hospitality, aperta al pubblico gratuitamente al pari degli spalti del centro sportivo. L'ItaliaPolo Challenge di Coiurmayeur è stato vinto dal team di US Polo Assn (Diego Aguilar, Mathieu Delfosse e Guillermo Li, che in finale ha battuto 7-5 l'Apose. Terzo posto per la squadra di E. Marinella, che ha prevalso per 5-2 sul Courmayeur.



