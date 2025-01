Ddl Sicurezza, sottosegretario Nicola Molteni ad Aosta

"Per illustrare i benefici e le novità che verranno introdotte con la prossima approvazione del Ddl sicurezza, ma anche per smontare le numerose bufale che sono state raccontate sul nuovo Codice della Strada" la Lega Vda organizza un evento ad Aosta il 24 gennaio, alle 18,30, nella sala Bcc dell'Arco d'Augusto. Titolo "Più sicuri, più liberi: il Ddl sicurezza fra innovazione e opportunità". L'evento, inoltre, "sarà anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza della nostra Regione dove, a cominciare da Aosta, il degrado non accenna ad arrestarsi e le misure messe in campo dall'amministrazione comunale sono praticamente inesistenti".

Parteciperanno all'incontro, tra gli altri, il consigliere regionale Andrea Manfrin, il responsabile nazionale del Dipartimento sicurezza della Lega Gianni Tonelli e il sottosegretario di stato al ministero degli interni, Nicola Molteni. Ingresso libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA