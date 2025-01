Centri traumatologici, scesa al 3% la 'scopertura' di medici

Nei cinque Centri traumatologici gestiti dall'Usl della Valle d'Aosta dal 7 dicembre al 12 gennaio si sono verificati solo 4 turni senza la presenza del medico (sempre garantendo la presenza di infermieri qualificati), pari al 3% di 'scopertura'. Lo comunica l'azienda sanitaria valdostana sottolineando che si tratta di un dato decisamente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023/2024 quando erano stati 26 i turni senza medico, pari al 26%. Inoltre gli accessi registrati sono aumentati: 1.097 persone (+ 25% rispetto alla stagione scorsa) di cui 80 hanno avuto bisogno del trasferimento al Pronto Soccorso di Aosta.

Dislocati nelle principali stazioni di sci, i Centri traumatologici valdostani sono presidi di primo soccorso che "rivestono un ruolo chiave nella gestione delle emergenze sulle piste e sono organizzati con un infermiere e un medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia, per trattare patologie traumatiche legate a infortuni sugli sci. Il personale impegnato in questa stagione sciistica comprende 7 infermieri e 58 medici.

"Questo risultato è il frutto di un'impegnativa pianificazione portata avanti dai nostri uffici - afferma il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - e di una forte collaborazione tra le Asl coinvolte. Ridurre la pressione sull'unico Pronto Soccorso e sui mezzi di emergenza è un obiettivo cruciale per la nostra regione turistica, a cui stiamo lavorando da tempo grazie a un modello organizzativo che intendiamo rafforzare ulteriormente".

Aggiunge Carlo Marzi, assessore regionale alla sanità: "L'attenzione alla medicina territoriale passa anche attraverso gli investimenti che abbiamo rivolto ai centri traumatologici che restano il punto di contatto tra la vocazione di accoglienza turistica della nostra Valle e la sanità. È importante che tutto ciò dia questi risultati al nostro territorio".



