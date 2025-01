Alternanza scuola-lavoro, 53 studenti molisani in Vda

Nel periodo delle festività natalizie, dal 26 dicembre al 15 gennaio, 53 studenti molisani di cucina, sala e ricevimento, "desiderosi di mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso scolastico", hanno avuto l'opportunità di svolgere tirocini pratici in 21 strutture turistico-ricettive valdostane, distribuite in 12 località. Il progetto di alternanza scuola-lavoro ha coinvolto gli allievi dell'Istituto professionale di stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Federico di Svevia" di Termoli (Campobasso) e l'Istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "San Francesco Caracciolo" di Agnone (Isernia). L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta (Adava).

"Questa iniziativa offre la possibilità di sviluppare ulteriormente un modello virtuoso di relazione tra il mondo della scuola professionale e il settore turistico - sottolinea Luigi Fosson, presidente Adava - fornendo agli studenti provenienti da altre regioni d'Italia la possibilità di confrontarsi con le realtà lavorative montane del nostro territorio, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle nostre strutture ricettive associate di individuare personale qualificato e motivato per le prossime stagioni. I due istituti alberghieri coinvolti contano complessivamente 850 studenti in formazione e questi numeri rappresentano un potenziale bacino di futuri collaboratori e professionisti su cui poter contare per le nostre attività".



