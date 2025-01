Nuova direttrice amministrativa Usl, "sul personale la Valle d'Aosta fa meglio di altri"

"E' vero che le carenze di personale ci sono un po' dappertutto, ma mi pare che la Regione Valle d'Aosta le stia fronteggiando meglio di altri, con un'attenzione molto forte sia sul reclutamento sia sul mantenimento del personale" che già lavora sul territorio. Così la nuova direttrice amministrativa dell'Usl, Isabella Silvia Martinetto, durante la conferenza stampa di presentazione.

Oltre alla "carenza del personale in vari punti, anche amministrativi" ci "sono criticità decisamente, secondo me, abbordabili in modo abbastanza semplice: percorsi da migliorare, sicuramente magari possiamo affinare il discorso di controllo di costi e attività, analisi di questo tipo, che sono sempre migliorabili. C'è tutto un percorso poi di sanità digitale che è in corso quindi è ancora da perfezionare, quindi man mano dovrebbe portare dei miglioramenti".

Prima di dirigere il settore 'Regole del Ssr nei rapporti con i soggetti erogatori' per l'assessorato della Sanità del Piemonte, Martinetto è stata anche direttrice amministrativa dell'Asl Città di Torino (con oltre 800 mila residenti) e dell'ospedale Mauriziano. La decisione di "ritornare sul campo" con l'incarico in Valle d'Aosta - proposto dal direttore generale Massimo Uberti "che conosco e stimo da tanti anni" - anche per via dei "risultati più immediati che un'attività in effetti operativa consente maggiormente". "I risultati - ha detto Uberti - si raggiungono facendo un percorso di progressiva costruzione di percorsi di miglioramento e quindi ci vogliono tempo, metodo e competenza. Lei ha queste caratteristiche".

L'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha rivolto i ringraziamenti della giunta regionale al precedente direttore amministrativo, Marco Ottonello, passato a dirigere il dipartimento delle Politiche sociali, e augurato "buon lavoro" a Martinetto. "E' assolutamente importante" per gli incarichi "dirigenziali che ci sia una giusta turnazione ogni tot", ha detto Marzi.



