Giovani ambasciatori della legalità, via alle iscrizioni

Sono aperte da oggi e fino alle 12 del 6 febbraio le iscrizioni alla seconda edizione del corso di formazione 'Giovani ambasciatori della legalità'. L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio regionale antimafia istituito presso il Consiglio Valle e dall'Università della Valle d'Aosta. Si propone di formare i giovani sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso a livello nazionale, internazionale e locale, nonché sulle ricadute economiche, sociali e culturali che tale presenza comporta per il territorio, compreso quello valdostano.

La formazione, della durata complessiva di 30 ore, è destinata a persone laureate o iscritte ad un corso di laurea, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e si terrà con attività organizzate in presenza nel nuovo polo universitario, in via Monte Vodice ad Aosta, dal 17 febbraio. Saranno approfondite sette macro tematiche: essere ambasciatori; storia delle mafie; mafie attore economico; mafie senza frontiere; mafie tra media e comunicazione; c'è chi dice No; le mafie attraverso le indagini.

Per visionare il bando e iscriversi si può consultare il sito internet dell'Univda (https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-economi che-e-politiche/offerta-formativa/corso-giovani-ambasciatori-del la-legalita/)

"Questo corso - commenta il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - rappresenta un'importante opportunità per i giovani di acquisire consapevolezza e competenze sulla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità. Questa iniziativa, che siamo lieti di riproporre dopo il successo della prima edizione, testimonia l'impegno dell'Osservatorio antimafia nel coinvolgere le nuove generazioni nella difesa dei valori democratici e nella costruzione di una comunità più giusta e trasparente. Invito tutti i giovani valdostani interessati a cogliere questa occasione formativa e a diventare protagonisti attivi del cambiamento".

Al termine del corso, i partecipanti saranno invitati ad assumere il ruolo di ‘Giovani ambasciatori della legalità' durante incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie della Valle d’Aosta. Si potranno acquisire sei crediti formativi universitari nel settore scientifico disciplinare Econ-01/A - Economia politica frequentando il 75% delle attività previste, ottenendo una positiva valutazione del project work finale e partecipando ad almeno un incontro nelle scuole secondarie.

"La legalità non ha età, essa rappresenta un valore irrinunciabile per ogni persona, sia essa giovane o adulta - aggiunge la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta -. Proprio per questo, occorre, però, che fin da giovani, quando ci si struttura una personalità e dei principi ci si doti delle chiavi di lettura e degli strumenti utili a comprendere come sia sempre possibile aggirarla e violarla, da qui il senso del progetto Giovani ambasciatori e ambasciatrici della legalità”.



