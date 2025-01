Eroina e cocaina, due arresti in Valle d'Aosta

Due persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di stupefacenti in Valle d'Aosta nei giorni scorsi.

Il primo è un uomo di 53 anni già noto alle forze dell'ordine: è stato fermato martedì scorso dalla guardia di finanza all'uscita da un casello autostradale. Con precedenti specifici, è stato perquisito e trovato in possesso di poco più di 30 grammi di eroina e di quasi un etto di hashish. L'arresto è stato convalidato e il giudice lo ha posto ai domiciliari.

Il giorno seguente la polizia ha arrestato ad Aosta un trentaduenne, anche lui con precedenti specifici. E' stato trovato in possesso di 29,9 grammi di cocaina e di circa due etti di hashish. Durante l'udienza di oggi in tribunale, il suo legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa e il processo è quindi slittato.



