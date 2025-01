Il 2024 l'anno più piovoso in Valle d'Aosta dal 2000

Il 2024 è stato l'anno più piovoso in Valle d'Aosta dal 2000 mentre le temperature, seppur elevate, sono state meno estreme rispetto ai due anni precedenti. Lo segnala in un post il Centro funzionale regionale. Con 1.170 millimetri di media sul territorio regionale, la pioggia caduta lo scorso anno ha superato di poco altre tre annate piovose (2002, 2008 e 2018). Le precipitazioni cumulate annuali più elevate sono state registrate nella zona del Gran San Bernardo (1.935 millimetri), nella valle del Lys (1.786 mm a Lillianes) e in quella di Champorcher (1.732 mm al rifugio Dondena).

"Le forti precipitazioni - si legge - associate alla fusione in quota sono state anche la causa dell'alluvione del 29 giugno scorso, che ha colpito in particolare Cogne e Cervinia. In poche ore sono stati registrati 133 millimetri a Lillaz e 119 in Valnontey, l'equivalente di oltre un mese di pioggia in queste località".

A causa delle abbondanti precipitazioni le portate nei torrenti e nella Dora Baltea sono state elevate, in particolare in tarda primavera e in estate, periodi in cui si è aggiunto il contributo della fusione della neve e dei ghiacciai.

Il 2024 è stato l’anno più caldo a livello globale, secondo i dati di Copernicus, da quando esistono registrazioni affidabili, con 0,72 gradi in più della media trentennale di riferimento 1991-2020.

Riguardo alla Valle d'Aosta - segnala il Centro funzionale regionale - nel fondovalle, alla stazione dell’aeroporto di Saint-Christophe, la temperatura media misurata è stata di 12,9 gradi, un grado in più della media di riferimento (1991-2020) ma quasi un grado in meno rispetto al 2022 e al 2023, che avevano fatto registrare 13,7 gradi. In quota, alla stazione a 2.360 metri in prossimità del Colle del Gran San Bernardo, la temperatura media del 2024 è stata di 2,7 gradi, inferiore ai due anni precedenti (2,8 gradi e 3,3 gradi) ma 0,6 gradi sopra il valore atteso.

La giornata più calda del 2024 è stata il 28 luglio nel fondovalle - con temperature massime di 36,9 gradi registrata dalla stazione Arpa di piazza Plouves e di 37,9 gradi all’Aeroporto di Saint-Christophe - e il 30 luglio in quota, con 14,1 gradi ai 3.460 metri di Plateau Rosa. Le temperature minime risalgono invece al 20-21 gennaio con -5 gradi ad Aosta, -7,1 a Saint-Christophe e -15,2 a Breuil-Cervinia.



