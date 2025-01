Testolin, 'Sant'Orso è matrimonio tra artigianato e città'

"Senza artigiani non ci sarebbe la Fiera. E' un matrimonio tra l'artigianato e la città, economicamente interessante, con una grossa partecipazione. Si sviluppa in modo semplice, che deriva dalla verità delle cose, coinvolge più generazioni, attira persone dalle regioni vicine.

Il tutto da centinaia di anni". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha presentato la 1025/a Fiera di Sant'Orso. "E' il frutto di un'azione corale - ha aggiunto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - e la città si apre per questo evento straordinario per tutta la comunità".



