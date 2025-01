"Via Monte Vodice è stata riaperta alla circolazione dopo l'intervento di sostituzione di un tratto dell'acquedotto e la riparazione alla rete fognaria.

Il manto stradale è stato è stato ripristinato provvisoriamente, in attesa dell'asfaltatura definitiva che avverrà in primavera".

Lo scrive, in una nota, l'amministrazione comunale di Aosta. Il tratto stradale era stato chiuso la sera dell'8 gennaio scorso a causa dell'apertura di una voragine.



