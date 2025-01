Campionati dei vigili del fuoco, in 1.200 in Valle d'Aosta

Con l'ascensione del tripode il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha aperto ufficialmente il 39/o campionato italiano di sci dei vigili del fuoco. Presenti 1.200 vigili provenienti da tutta Italia. Ad accendere la fiamma sono stati Elviro Blanc e Attilio Lombard. Domani mattina, sulle piste di Pila si terranno le prime tre manche di sci alpino e in serata la gara notturna di sci alpinismo.

''Vedere una quantità di partecipanti come questa - commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - più di mille e 200 persone è un grande onore, dopo 33 anni di assenza. L'augurio è che non aspettiate altri 33 anni per tornare in Valle d'Aosta, via aspettiamo molto prima''. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco valdostani, Salvatore Coriale, ha ricordato con emozione ''come nel 1992, quando i campionati furono celebrati in Valle d'Aosta, ero appena arrivato e lo ricordo con un po' di nostalgia''. Il comandante nazionale del corpo dei vigili del fuoco, Eros Mannino, ha poi raccolto l'invito lanciato dal sindaco Nuti e ha detto: ''Raccolgo con grande entusiasmo la sua sollecitazione e sarà un onore e un piacere non attendere altri 33 anni''. Sul palco della cerimonia di apertura anche il presidente Testolin che ha sottolineato: ''Un ringraziamento va a tutti voi vigili del fuoco e alla vostre famiglie, siete arrivati da ogni regione d'Italia. Queste manifestazioni vogliono essere un momento di confronto, ma anche per condividere un po' di montagna. Colgo l'occasione anche per ringraziare i nostri vigili del fuoco, che quest'anno hanno dato hanno dato molto alle comunità di Cogne e Valtourenche colpite dall'alluvione''.



