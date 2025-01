Torna la magia della millenaria Fiera di S.Orso

Torna la 'magia' della millenaria Fiera di Sant'Orso, la tradizionale kermesse dell'artigianato alpino che si svolgerà il 30 e 31 gennaio ad Aosta. "La Foire tutti gli anni porta proprio la magia nella nostra comunità e il nostro impegno e di fare in modo che questa magia continui ad esserci" ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy.

Giunta alla 1025/a edizione, la manifestazione potrà contare su grandi numeri: 1.029 sono gli artigiani iscritti di cui 744 nel settore tradizionale e 255 in quello non tradizionale, oltre a 30 scuole di artigianato. La formula non cambia con un percorso che si snoda nelle vie del centro storico. Saranno esposti oggetti e attrezzi prodotti in legno, pietra ollare, ferro, rame, ceramica, vetro, e poi tessuti, pizzi e altro, per un evento dal grande valore culturale ma anche commerciale.

A fare da contorno alla 'millenaria' sono poi l'Atelier des metiers, mostra-mercato riservata agli artigiani professionisti, che viene allestita in una tensostruttura in piazza Chanoux e il padiglione enogastronomico in piazza Plouves, dove degustare e acquistare le specialità del territorio (entrambi sono aperti dal 30 gennaio al 2 febbraio). Lungo il percorso ci saranno anche sei Punti rossoneri per degustare le specialità delle cucina valdostana preparate dalle pro loco.



