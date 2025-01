Elettrificazione Aosta-Ivrea, 'lavori in linea con cronoprogramma'

In merito all'elettrificazione della linea ferroviaria tra Aosta e Ivrea "i lavori avanzano come da programma". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda. "In questi giorni alla stazione di Hône - ha aggiunto Bertschy - sono stati rimossi tutti i binari e, in tutte le stazioni, sono in corso le operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche. Rfi ha comunicato di essere in linea con i tempi rispetto alle azioni di investimento programmate".

La Lega Vda ha chiesto informazioni riguardo alla situazione di degrado alla stazione di Ivrea. "I trasporti sono un tema delicato - ha risposto l'assessore - e il Ministro Salvini lo sa bene. Le segnalazioni sono giunte anche a noi che, puntualmente, verifichiamo il rispetto dell'erogazione dei servizi stabiliti dai contratti, i quali vedono coinvolti una molteplicità di attori. L'anno scorso sono stati fatti circa mille controlli sull'intera tratta ferroviaria e quelli relativi alla stazione di Ivrea hanno portato a segnalazioni che abbiamo condiviso con il Comune di Ivrea con cui è in atto una collaborazione continua. Il Sindaco ci ha segnalato che dallo scorso mese di dicembre, l'Amministrazione ha attivato in collaborazione con l'Associazione nazionale Carabinieri di Ivrea/Banchette un servizio di supporto alla viabilità in prossimità del Movicentro e della stazione ferroviaria con pattuglie attive durante la settimana. Sono state anche installate delle telecamere che hanno consentito alle forze dell'ordine di condurre con successo operazioni di ordine pubblico contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti ed è stata potenziata l'azione di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza. Il Comune sta anche lavorando alla riparazione dell'ascensore vandalizzato". "Non possiamo certo aspettarci - ha replicato il Consigliere Simone Perron (Lega Vda) - che sia il Ministro Salvini a occuparsi della presenza dei senzatetto nella sala d'attesa di qualsiasi città. Nonostante la collaborazione con il Comune di Ivrea ci pare che, ad oggi, i risultati siano molto modesti se non addirittura nulli".



