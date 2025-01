Sindaci a Regione, non necessaria l'area della polizia locale

L'assemblea del Cpel non ritiene "necessaria l'istituzione di un'area" di contrattazione del personale non dirigente del comparto unico della Valle d'Aosta "dedicata specificatamente alla polizia locale, anche in virtù delle funzioni di supporto e ausilio amministrativo che tale personale svolge soprattutto nei comuni di piccole dimensioni".

L'osservazione è contenuta nel parere positivo espresso oggi dall'assemblea dei sindaci sul disegno di legge 173, che contiene disposizioni urgenti per lo sviluppo e la flessibilità organizzativa degli enti del comparto unico, modificando la norma regionale numero 22/2010.



