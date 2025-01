Cisl Vda, "si cambia ancora ad anno in corso"

"Il 10 gennaio il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza che definisce le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti della scuola primaria e del comportamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, nella scuola primaria, la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici, da Ottimo a Non sufficiente. Per la scuola secondaria di primo grado, la valutazione della condotta degli studenti sarà espressa in decimi: coloro che otterranno un punteggio inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Registriamo con rammarico che si cambia ancora ad anno scolastico in corso". Lo scrive in una nota Alessia Démé, segreteria di Cisl scuola Vda, aggiungendo: "Il sistema di valutazione scolastica avrà nello stesso anno due registri: il primo trimestre/quadrimestre con i giudizi descrittivi; l'ultimo trimestre/quadrimestre di quest'anno scolastico vedrà comparire in pagella i giudizi sintetici. Ci chiediamo se cambiare registro valutativo a metà anno scolastico non sia fonte di confusione, o perlomeno di perplessità, da parte degli alunni, famiglie e dei docenti stessi".



