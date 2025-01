Sanità, 51 mila persone nelle liste d'attesa in Valle d'Aosta

"Le persone in lista di attesa al 10 gennaio 2025, ovvero quelle che hanno una prestazione prenotata tramite il Cup (Centro unificato prenotazioni) sono oltre 50 mila, quindi 51 mila 477. Di questi, 20 mila 937 sono gli utenti con una prenotazione per un primo appuntamento, visita e/o prestazione diagnostica, quindi una prima visita o una prima prestazione. Sono invece 30 mila 500 gli utenti in attesa di visita di controllo o di altre prenotazioni non qualificabili come primo appuntamento". Lo ha detto l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, rispondendo in Consiglio Valle a un'interrogazione del gruppo Forza Italia sul tema delle liste d'attesa nella sanità pubblica valdostana.

L'assessore ha anche fornito le cifre rispetto ai percorsi di tutela, l'iter a garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla classe di priorità indicata sulla singola prescrizione, qualora questi non possano essere rispettati con le procedure ordinarie. "Dal giugno 2024 all'8 gennaio 2025 sono pervenute in totale 2.291 richieste di inserimento nel percorso di tutela, di queste - ha detto Marzi - ne sono state soddisfatte quasi 1.600, 252 sono state cancellate per rifiuto da parte dell'utente e 452 sono in attesa di trovare soddisfazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA