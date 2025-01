Courmayeur Design Week-end, grandi firme per l'edizione 2025

Torna l'appuntamento con "Courmayeur Design Week-end", format che si rifà alle design week ma alle grandi metropoli preferisce borghi e piccoli comuni "dove l'identità locale, la storia, il paesaggio, il contesto culturale e, perché no, quello mondano creano la cornice perfetta per una nuova modalità di comunicazione e condivisione". Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si svolgerà dal 6 al 9 febbraio.

"Molte le novità - si legge nella presentazione - a partire dal consolidato speech 'Talk on Top' a Skyway Monte Bianco.

L'archistar 2025 sarà Alberto Meda, ingegnere, industrial designer, e vincitore dei premi internazionali più importanti del settore". Molti gli altri nomi illustri che animeranno il Design Week-end: l'architetto Cino Zucchi, Michele Rossi (Park Associati), Gino Garbellini (Piuarch), Giulio Iacchetti, Giulio Cappellini, Mario Trimarchi, Cristian Catania, l'architetto Massimo Roj, Nicholas Bewick e Matteo Ragni.

"L'approccio che vogliamo portare, un po' alla Baden Powell, consiste nel lasciare i luoghi - spiega Paola Coronel, anima e art director della manifestazione - un po' meglio di come li abbiamo trovati. Già lo scorso anno l'installazione pensata da Carlo Ratti Associati, aveva trasformato uno degli antichi lavatoi in uno spazio anche di sosta e conversazione, grazie ad alcune panche inserite nella struttura. L'idea è piaciuta alla popolazione e permane tutt'oggi, dopo la fine della manifestazione. Quest'anno vorremmo riuscire a coinvolgere alcuni brand per migliorare lo spazio espositivo della piccola Chiesa Valdese, nel pieno centro di Courmayeur, che necessita di un piccolo restyling e di un sistema di illuminazione più flessibile ed efficiente". "L'evento è importante non solo per la località turistica di Courmayeur, ma anche per la sua comunità, che beneficia delle installazioni che restano sul territorio. Il binomio design-turismo, partito come sfida, dopo 5 anni si può dire vinta e questo ci porta, come amministrazione comunale, a continuare a credere nel progetto e sostenerlo" ha aggiunto Roberto Rota, sindaco di Courmayeur.



