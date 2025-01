Comune Aosta, giovedì prevista la riapertura di via Monte Vodice

Ad Aosta la "normale circolazione veicolare" in via Monte Vodice, chiusa dalla sera dell'8 gennaio scorso a causa dell'apertura di una voragine, "dovrebbe essere ripristinata nella giornata di giovedì 16 gennaio, dopo il lasso di tempo necessario al consolidamento della copertura provvisoria". Lo comunica in un post sui social il Comune di Aosta.

"Diversamente - si legge - da quanto ritenuto dopo il primissimo sopralluogo, l'ispezione approfondita delle cause dell'erosione che hanno generato la profonda buca in via Monte Vodice all'intersezione con via Monte Pasubio, ha condotto alla scoperta, oltre che di una perdita dell'acquedotto, anche di un problema più serio alla rete fognaria che ha comportato lo slittamento della riapertura della strada.

Attualmente si sta lavorando per completare quest'ultima riparazione, mentre nello scorso fine settimana era stato interamente sostituito un ampio tratto di rete idrica trasversale a via Monte Vodice.

Terminati i lavori si procederà alla copertura temporanea della buca con calcestruzzo poiché in questa stagione non è possibile procedere con asfaltatura 'a caldo', mentre la sistemazione definitiva avverrà in primavera".



