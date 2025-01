Sci: Pila parte con il botto, + 7% presenze sugli impianti

E' partita con il botto la stagione invernale a Pila dove sono stati registrati "numeri significativi sia in termini di presenze turistiche che di accessi agli impianti".

"Gli albergatori hanno riscontrato un incremento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti - riferisce Aimé Pernettaz, direttore del Consorzio Espace de Pila - favorito dalla nevicata precoce di inizio dicembre e dalla presenza di numerosi ponti festivi che hanno spinto gli italiani a trascorrere le vacanze sulla neve. A contribuire alla crescita è stata anche una maggiore affluenza di turisti stranieri, con un incremento particolarmente significativo di visitatori provenienti dal Regno Unito. Questo dato conferma l'attrattività internazionale della località, che continua a consolidare la sua posizione tra le mete preferite per le vacanze invernali".

Per quanto riguarda gli impianti di risalita, la Pila spa segnala un aumento del +7% nei primi ingressi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di circa 150.000 accessi dall'apertura della stagione al 6 gennaio. "La stagione è partita e sta proseguendo con il piede giusto - conclude Pernettaz - e siamo fiduciosi che questa tendenza positiva continuerà nei prossimi mesi"



