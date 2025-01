Imprese, nel 2025 cresce la fiducia in Valle d'Aosta

Per il primo trimestre del 2025 le imprese valdostane segnalano un ritorno ad un clima di fiducia con indicatori in netta ripresa rispetto alla battuta d'arresto di fine 2024. È quanto emerge dall'indagine previsionale che si basa sulle risposte pervenute "da un campione molto significativo di aziende del settore manifatturiero e dei servizi iscritte a Confindustria Valle d'Aosta", fa sapere l'associazione degli industriali.

Dai dati elaborati dal centro studi, risulta un miglioramento del dato occupazionale mentre rimane costante il ricorso alla Cig. Il saldo ottimisti-pessimisti sulle previsioni segna un +34,15%, la più alta percentuale registrata negli ultimi due anni, era +11,76% nel quarto trimestre 2024. In aumento la previsione sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni che si attesta ad un +5,71% rispetto al +2,22% del trimestre precedente. Per quanto attiene alle attese sulla produzione il saldo ottimisti/pessimisti sale ad un +25%, raggiungendo così il livello di inizio 2024, mentre le aspettative dell'ultimo trimestre si attestavano solo ad un +5,88%. Anche i nuovi ordini registrano un netto miglioramento raggiungendo il +27,50% rispetto al +13,46% del trimestre precedente.

Torna positivo il saldo ottimisti-pessimisti sull'export per due punti percentuali, in crescita rispetto a fine 2024 quando era -2,78%, ma rimane lontano dall'ottimismo che ha caratterizzato la prima parte dell'anno passato. Migliora invece la composizione del carnet ordini che per la maggioranza delle aziende campione risulta essere sufficiente a lungo termine: aumenta a +50% l'ordinativo sufficiente oltre i 3 mesi (nel trimestre precedente si attestava ad un +37,50); si abbassano gli ordini con visibilità meno di 1 mese (da +35% a 17,86%) e aumentano gli ordini con visibilità 1-3 mesi (da +27,50% a +32,14%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA