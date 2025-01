Nasce "The Party", percorso dedicato ai giovani

Incontri, sportelli di consulenza e brevi video in uno spazio di confronto e formazione rivolto ai giovani, che culminerà in una gara per realizzare un cortometraggio in 100 ore. Tutto questo è "The Party - Il cinema come non te l'hanno mai raccontato", un percorso dedicato al mondo dell'audiovisivo. "L'iniziativa - è spiegato in una nota - si propone di valorizzare il cinema come medium privilegiato per sperimentare e connettere diverse forme d'arte, favorendo la creatività attraverso attività formative, processi inclusivi e un approccio interdisciplinare.

Quattro le iniziative: gli incontri "Cinema Talk" (protagonisti Raffaele "Neda" D'Anello, Davide Cerreja Fus, Francesco Rey e Raffaella Persichella), lo sportello di consulenza "Toolbox", le pillole video "Tooltips", e il contest "The party". Il progetto prenderà il via il sabato primo febbraio, alle 18, con il primo dei quattro "Cinema Talk" a Plus Cafè, in Viale Giuseppe Garibaldi 7 ad Aosta. A chiudere il percorso sarà invece il contest "The Party", una sfida creativa che trasformerà Aosta, per quattro giornate, in un unico grande set cinematografico (squadre di giovani dovranno realizzare un cortometraggio di massimo cinque minuti in appena 100 ore).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA