Brignone, 'non avrei mai sognato di farcela in discesa'

"Inizio a rendermi conto di cosa voglia dire vincere così tanto. Sono molto soddisfatta, mi dico sempre che sto ottenendo molto più di quanto mi sia mai sognata di fare. Non avrei mai pensato di poter farlo anche in discesa e solo l'anno scorso ho iniziato a crederci un po' di più". Così Federica Brignone dopo aver vinto la discesa libera di St.

Anton.

"Miglioro ancora il mio record di longevità, ma - ha aggiunto la carabiniera di La Salle - attenzione a Vonn... ha tanto coraggio nel tornare a gareggiare in queste condizioni, ma è davvero pericolosa".

La prova in cui ha ottenuto il successo numero 30 in carriera, per Brignone "è stata una gara sofferta, ma me l'aspettavo perchè immaginavo che le condizioni potevano migliorare con le discese e avevo già notato Blanc in prova, sapevo che poteva fare una grande prova. Mi dispiace per Laura (Pirovano, ndr) che meriterebbe di salire sul podio, ma queste giovani sono forti. E' stata una gara tosta, non ho fatto una discesa perfetta ma sono sempre stata brava a far correre gli sci e a recuperare dalle mie imperfezioni. Ho vinto in quattro gigante, superG, discesa, combinata... sì manca lo slalom... ma per quello ci ha pensato mia mamma".

Uscita senza conseguenze invece per Sofia Goggia: "Tutto bene per fortuna; sono andata un po' lunga in quella curva, sono entrata nella neve fresca e lo sci esterno ha perso aderenza.

Federica è stata brava sin dalla prima prova, ha fatto vedere a tutti come si scia su questa pista".



