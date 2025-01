"Sci…Volare a scuola", il progetto si amplia

Scatterà lunedì 13 gennaio "Sci…Volare a scuola Plus", iniziativa sperimentale rivolta alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado valdostane.

Il progetto nasce come naturale continuazione del successo di "Sci… Volare a scuola", rivolto alle classi prime, con l'obiettivo di estendere e arricchire l'offerta formativa legata agli sport invernali, passando da una a tre giornate sui campi da sci e promuovere la conoscenza del territorio.

L'obiettivo è "dare continuità alle attività sulla neve, permettendo agli studenti delle classi seconde di proseguire nel loro percorso di apprendimento e di avvicinamento alle discipline sciistiche". In questa prima edizione saranno coinvolte due classi delle Istituzioni scolastiche Abbé J.M.Trèves di Saint-Vincent e della Saint-Roch di Aosta, per un totale di 79 alunni, estendendola dal prossimo anno ad altre istituzioni scolastiche.

"Questa iniziativa contribuisce ad aiutare i ragazzi a perfezionare le loro qualità motorie generali - sottolineano gli assessori regionali Luigi Bertschy, Jean-Pierre Guichardaz e Giulio Grosjacques - sviluppando al tempo stesso una serie di obiettivi trasversali importanti per la loro crescita personale, quali il problem solving, la capacità di collaborazione nonché il rispetto delle regole. Evidenziamo, inoltre, con convinzione, che tale progetto avvicina i giovani allo sport e le attività proposte permettendo agli studenti di vivere alcune giornate sulla neve praticando sci alpino e nordico assistiti dai maestri di sci valdostani". Le località coinvolte saranno Rhêmes-Notre-Dame e Torgnon, dove i ragazzi per tre giorni oltre a fruire liberamente dell'offerta delle due stazioni sciistiche, saranno impegnati con le lezioni di sci nordico e sci alpino.





