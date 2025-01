Sci di fondo, Cogne pronta a accogliere la Coppa del mondo

Cogne è pronta ad accogliere la gara di coppa del mondo di sci di fondo, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi: la team sprint in tecnica classica di apertura, lo sprint sempre in passo alternato e la 10 chilometri individuale skating. ''E' per noi un grande onore - spiega il sindaco Franco Allera, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è tenuta a palazzo Regionale ad Aosta - ospitare la coppa del mondo. Non è la prima volta che lo facciamo, ma questa volta per noi è un motivo di orgoglio in più. E' la coppa della ripartenza dopo l'alluvione di fine giugno dello scorso anno''. Aggiunge: ''Siamo pronti a ospitare per la nona volta questo grande evento, abbiamo accettato la sfida in un momento in cui non avevano neppure più l'impianto di innevamento artificiale distrutto dall'alluvione. E grazie all'aiuto di tutti oggi siamo qui, pronti. Ora è il momento della ripartenza''.

Il presidente del comitato organizzatore Filippo Gérard sottolinea: ''Questa tappa di coppa del mondo è il lavoro corale di una comunità, fatto in pochi mesi. Riavere questo importante appuntamento sportivo per noi ha un grande significato''.

L'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques, evidenzia ancora: ''Questo 2025 parte all'insegna dei grandi eventi sportivi, questa coppa del mondo è arrivata in maniera inaspettata, ma ha trovato tutti gli attori pronti per ospitarla''. Per il presidente della Regione Renzo Testolin, infine, si tratta di un evento ''sportivo di portata internazionale, ma anche un evento sociale''. Le squadre degli atleti arriveranno a Cogne mercoledì 29, il giorno seguente ci saranno gli allenamenti in pista. Il 31, invece, la prima gara di tecnica classica. Tra gli eventi previsti, il primo febbraio, la gara non competitiva per i bambini, che scieranno assieme agli atleti. ''La coppa del mondo è ambita da tanti - spiega Marco Mosso, presidente Asiva - ma non tutti possono averla. Si tratta di un grande evento di promozione, e la Valle d'Aosta ha tutte le caratteristiche per ospitare gli eventi come questo''.



