Innovazione, accordo tra Cineca e Regione Valle d'Aosta

Promuovere l'adozione di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, 'high performance computing' e gemelli digitali per migliorare i servizi pubblici, rafforzare l'attrattività industriale, e valorizzare il patrimonio culturale e naturale. E' quanto si propone l'accordo tra Cineca (consorzio interuniversitario a cui aderiscono 70 università italiane, due ministeri, 46 istituzioni pubbliche nazionali) e la Regione Valle d'Aosta siglato questa mattina: si tratta di un 'Memorandum of Understanding' finalizzato ad avviare una collaborazione strategica e operativa nell'ambito dell'innovazione digitale e della sostenibilità. L'intesa è stata firmata dal Presidente di Cineca Francesco Ubertini e dall'Assessore regionale all'Innovazione, Luciano Caveri.

Il Memorandum avrà la validità di tre anni e prevede la collaborazione in sei aree strategiche: sperimentazione di gemelli digitali, sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, High Performance Computing, attrattività industriale e ricerca di livello internazionale, turismo sostenibile, formazione e sviluppo delle competenze.

"Siamo felici di mettere la nostra infrastruttura e le nostre competenze al servizio di un progetto - sottolinea Ubertini - che potrà avere ricadute particolarmente positive sulla comunità della Regione e, di riflesso, sul Paese. Cineca conferma il suo ruolo di abilitatore in settori cruciali come la sostenibilità ambientale, i processi decisionali basati sulla disponibilità di grandi quantità di dati, la competitività industriale, la gestione dei servizi pubblici e delle risorse naturali".

Aggiunge Caveri: "Si tratta di una progettualità a valere su diversi settori e dunque a beneficio dell'intera Giunta regionale nei diversi settori di competenza. Cineca lavorerà con proposte concrete con l'ausilio di Inva, potendo sfruttare l'enorme potenza di calcolo del supercomputer di Bologna sotto il cappello pubblico e sfruttando diversi possibili filoni di intervento anche attraverso l'Intelligenza Artificiale. La Valle potrà godere dei vasti rapporti europei di Cineca e un occhio di attenzione riguarderà i diversi utilizzi a favore dei territori di montagna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA