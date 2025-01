Il 25 gennaio torna l'Arbre de Noel a Parigi

Il 25 gennaio prossimo è in programma il tradizionale appuntamento con l'"Arbre de Noel" a Parigi, incontro con gli emigranti valdostani che vivono oltralpe. Saranno presenti le associazioni degli emigrati e i rappresentanti della Regione.

Un primo evento si è svolto il 5 gennaio scorso a Grenoble, organizzato dall'Union Valdôtaine Dauphiné Savoie. "È con grande piacere - dichiara l'assessore Davide Sapinet - che ho partecipato alla celebrazione di Grenoble, simbolo di unione e condivisione. Si tratta di un vero pilastro della nostra comune identità, un momento per ricordare le nostre radici e per guardare con calore il futuro. Sappiamo tutti quanto possa essere difficile lasciare la propria terra natale e quanto il legame che ci unisce alle nostre origini resti incrollabile".

Aggiunge Alessandro Celi, presidente del Comité des Traditions Valdôtaines: "È sempre un piacere incontrare gli emigranti a Grenoble, testimoni viventi dell'amore per la Valle d'Aosta e della solidarietà che i valdostani all'estero dimostrarono tra Ottocento e Novecento, il frutto più prezioso della questo fenomeno fondamentale nella storia valdostana che fu l'emigrazione verso la Francia e altri paesi dell'Europa e del mondo. Il loro esempio merita di essere ricordato e resta un modello da imitare anche oggi".



