Confcommercio Vda, Anello nel Consiglio nazionale Fnaarc

Donatello Anello, presidente della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio VdA, entra a far parte del Consiglio nazionale Fnaarc "segnando un importante traguardo per la rappresentanza valdostana nel settore". Lo scrive ConfCommercio Vda in una nota: "Questa nomina segna un momento storico per gli agenti di commercio valdostani - sottolinea Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta - perché la presenza di un nostro rappresentante nel Consiglio Nazionale apre nuove prospettive per il territorio e rafforza il nostro ruolo nelle decisioni strategiche della categoria".



