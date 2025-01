Apicoltura, nuovi sostegni per imprese in crisi produttiva

In considerazione della grave crisi produttiva della filiera apistica negli anni 2023 e 2024 su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Agricoltura ha attivato una misura di sostegno "una tantum" volta a sostenere le imprese il cui reddito dipende principalmente dall'attività dell'apicoltura. Lo stanziamento, che ammonta a 10 milioni di euro, è rivolto agli apicoltori professionisti iscritti nella banca dati nazionale che producono per la commercializzazione e che hanno dichiarato una consistenza minima zootecnica pari ad almeno 105 alveari totali alla data del 31 dicembre 2023. Lo comunica l'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali informando che le domande di sostegno dovranno essere presentate a partire da martedì 28 gennaio fino a martedì 18 febbraio. "Questo aiuto si aggiunge ai già importanti sostegni previsti dalla lr 17/2016, concessi al settore dell'apicoltura e volti a compensare le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche del 2024. Lo sviluppo di questo settore rappresenta uno degli obiettivi sul quale ho voluto lavorare nell'ottica di tutelare la biodiversità del nostro patrimonio agricolo e sostenere gli apicoltori che, con la loro attività e la loro produzione, svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento del nostro territorio" ha affermato l'Assessore Marco Carrel.



