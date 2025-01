Al Mar i manifesti delle più importanti mostre dal 2004

I manifesti delle più importanti mostre d'arte realizzate dalla Regione Valle d'Aosta negli ultimi vent'anni, dal 2004 al 2024, sono l'oggetto di una mostra allestita dal 10 gennaio al 2 febbraio nel Museo archeologico regionale di Aosta. "Questi manifesti - si legge nella presentazione - documentano un lavoro di ampio respiro condotto nel corso degli anni dalle strutture regionali competenti per offrire ai valdostani e ai turisti approfondimenti culturali e momenti di svago. Si tratta di mostre di rilievo nazionale e internazionale che hanno offerto al pubblico eventi espositivi sull'Arte antica, moderna e del Novecento e che hanno reso il Museo archeologico regionale di Aosta un punto di riferimento non solo per le collezioni archeologiche permanenti, ma anche per le esposizioni temporanee dedicate alla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla grafica". L'ingresso è gratuito.

Tra le oltre trenta mostre realizzate nelle sale espositive di Piazza Roncas spiccano quelle dedicate a grandi artisti quali Mario Sironi (2006), Paul Klee (2011), Wassily Kandinsky (2012), Renato Guttuso (2013), Fortunato Depero (2013), Lucio Fontana (2018), Felice Casorati e Joan Mirò (2023). Inoltre per quanto riguarda l'Arte dal Cinquecento al Novecento sono state ospitate grandi mostre, tra cui 'Cielo, terra e acque. La pittura fiamminga e olandese tra Cinquecento e Seicento' (2006), 'Giovanni Segantini e i pittori della montagna' (2017), e 'La Strage degli Innocenti' di Guido Reni (2018), con un prestito di eccezionale valore dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna.





