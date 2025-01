Violenza sulle donne, al via la campagna 'Mia fino alla fine'

Sarà diffusa a partire dal 13 gennaio la nuova campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne 'Mia fino alla fine', promossa dalla consigliera di Parità, unitamente al Consiglio Valle, all'assessorato regionale della sanità e politiche sociali e alla Banca di credito cooperativo valdostana. I due video, realizzati dal regista Davide Bongiovanni e presentati in anteprima il 25 novembre scorso, saranno diffusi sui canali di Sky e Netflix oltre che sui canali social del Consiglio Valle e della Regione. I due video raccontano storie che potrebbero sembrare ordinarie, una di una giovane coppia e l'altra di una coppia sposata con figlio: attraverso uno scambio di messaggi tramite Whatsapp c'è il racconto dell'evoluzione di una relazione inizialmente normale, ma sempre più disfunzionale. Alcuni dei messaggi sono tratti dalla chat di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. ''Con questa nuova campagna - spiega Bongiovanni - abbiamo volutamente cercato un punto di rottura, per fare riflettere, dare fastidio. Perché tutti insieme dobbiamo dire 'ora basta violenza'. Il linguaggio è quello della chat, dove nascono e finiscono le relazioni e non solo tra i giovani''. Il presidente del consiglio Alberto Bertin sottolinea come: ''Presentiamo oggi ufficialmente la nuova campagna che avevamo presentato in anteprima al liceo Bérard, il 25 novembre. Serve un cambio culturale di mentalità e bisogna lavorare soprattutto con i giovani''.

L'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, spiega come "questi video volutamente vogliono dare fastidio, vogliono rompere il ghiaccio''. La consigliera di Parità, Katya Foletto, ha sottolineato "l'importanza della pluralità di soggetti, pubblici e privati", a sostegno dell'iniziativa, in un momento in cui i casi violenza sulle donne non sembrano diminuire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA