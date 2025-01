Traforo Gran S.Bernardo, aumentati traffico e utili nel 2024

Nel 2024 nel traforo del Gran San Bernardo - tra Italia e Svizzera - "è stato evidenziato un significativo aumento dei flussi di traffico che, dopo una battuta d'arresto dovuta all'emergenza Covid-19, ha ripreso a crescere in modo continuo e progressivo". Lo riferiscono i presidenti delle Commissioni "Sviluppo economico" e "Affari generali" del Consiglio Valle, Roberto Rosaire (Uv) e Antonino Malacrinò (Fp-Pd), al termine dell'audizione dei consiglieri di nomina regionale nel cda della Sitrasb, società che gestisce la struttura.

"La tipologia di transiti - aggiungono - si sta progressivamente spostando verso i veicoli leggeri, con un flusso crescente dalla Svizzera verso l'Italia, a conferma della centralità strategica del nostro Paese. Parallelamente, il miglioramento dei flussi si è tradotto in un incremento degli utili, consolidando la solidità economica della società". In merito ai lavori di manutenzione straordinaria, Rosaire e Malacrinò evidenziano che "per il rinnovo della soletta di ventilazione, si sta procedendo con attività in orario notturno, mantenendo il traffico a senso alternato. Il cronoprogramma è confermato, con l'avvio degli interventi sul tratto di competenza italiana previsto per la primavera del 2025 e il completamento totale dei lavori entro giugno 2026".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA