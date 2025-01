Servizio sanitario, in Vda 17 operatori ogni 1.000 abitanti

In Valle d'Aosta nel 2022 erano presenti 17,4 unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ogni 1.000 abitanti (la media italiana è di 11,6), prima fra le regioni. Nel 2023 la spesa pro-capite per il personale dipendente è stata di 1.085 euro (media Italia 672 euro). Infine nel 2022 la spesa per unità di personale dipendente del Ssn della regione alpina è stata di 61.006 euro (media Italia 57.140 euro). E' quanto emerge dall'"Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie" realizzata dalla Fondazione Gimbe e presentata durante un'audizione davanti alla commissione 'Affari Sociali' della Camera dei Deputati.

"Il Servizio sanitario nazionale - ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - sta affrontando una crisi del personale sanitario senza precedenti, causata da errori di programmazione, dal definanziamento e dalle recenti dinamiche che hanno alimentato demotivazione e disaffezione dei professionisti verso il Ssn. Senza un adeguato rilancio delle politiche per il personale sanitario, l'offerta dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali sarà sempre più inadeguata rispetto ai bisogni di salute delle persone, rendendo impossibile garantire il diritto alla tutela della salute".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA